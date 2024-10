El Campeonato Nacional 2024 está en su etapa de definición final y el próximo fin de semana podría haber un nuevo campeón si Colo Colo derrota a Deportes Iquique y Universidad de Chile no sale victorioso en su visita a Ñublense.

Uno de los temas que aqueja al Cacique es el minuto Sub 21, donde está obligado a promediar 76 minutos en los últimos dos partidos para cumplir y tiene dos opciones: Cristián Riquelme o Lucas Soto que suman por uno y Leandro Hernánez que suma por dos al ser categoría 2005.

Leandro Hernández es la carta para sumar doble de minutos. | Foto: Photosport

Es precisamente este último quien fue usado a modo de ejemplo por Francisco Eguiluz en Todo es Cancha: “Uno ve a Hernández y tiene cosas, pero las inferiores de Colo Colo están tan mal trabajadas… ¿cuántos años perdió Vicente Pizarro desde que debutó hasta hoy?”, dijo.

“El muchacho no se consolidó nunca porque no tenía físico de futbolista y hoy día sí lo tiene. No puede ser que un jugador de Colo Colo no llegue preparado para la alta competencia y que tenga que adquirir la musculatura y todo eso con el primer equipo. Es impresentable”, complementó.

Mirando la otra vereda, Francisco Eguiluz asegura que “Eso no pasa en la U. Osorio uno lo veía como futbolista de primera, a Lucas Assadi también, por último, te agarra la pelota y te cambia un partido, Hernández no. Hasta Marcelo Morales, porque les da el físico y a los de Colo Colo no”, cerró.

¿Cuántos minutos le faltan a Colo Colo?

A Colo Colo le faltan 151 minutos para cumplir con la regla del Sub 21 y, en caso de no hacerlo, sufrirá la resta de tres puntos y podría complicar en demasía sus chances de bajar una nueva estrella si no lo logra.