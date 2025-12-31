En Colo Colo cerraron un 2025 para el olvido, donde los festejos del centenario se vieron frustrados por los malos resultados deportivos, las polémicas en el entorno del cuadro popular y los lamentables episodios en el Estadio Monumental.

El equipo que fue dirigido por Jorge Almirón y luego por Fernando Ortiz, no pudo cumplir ninguno de los objetivos de esta temporada, ni siquiera pudieron sumar un título.

Sin duda que fue un año noticioso para el Cacique, pero las informaciones de connotación negativa fueron las que tomaron la primera plana.

En este resumen de fin de año, en BOLAVIP seleccionamos las notas más leídas respecto a Colo Colo en este 2025, donde la número 1 la protagonizó el arquero Brayan Cortés, cuando tras la campaña 2024 pujaba por dar el salto al extranjero y comunicó a Blanco y Negro que no quería seguir en el club.

Brayan Cortés protagonizó la nota más leída de Colo Colo en 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En segundo y tercer lugar aparecen dos noticias respecto al castigo que sufrió el Cacique desde Conmebol, por los graves incidentes del 10 de abril en el partido contra Fortaleza por Copa Libertadores. En aquella noche fallecieron dos jóvenes hinchas y luego hubo una invasión al campo de juego. Los albos perdieron los puntos y fueron sancionados a cinco partidos internacionales sin público, más una multa de 80 mil dólares.

La cuarta nota más leída corresponde al gran fichaje que tuvo Colo Colo Femenino, la delantera chileno-colombiana Mary Valencia, quien cumplió a cabalidad con las expectativas.

En el quinto lugar aparece una buena noticia para los colocolinos, que sería transmitido por televisión abierta el partido contra Fortaleza en Brasil, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Las 5 noticias más leídas de Colo Colo este 2025:

1. Terremoto en Colo Colo: Brayan Cortés incendia todo con categórica respuesta

2. Aníbal Mosa confirma la noticia más triste para los hinchas de Colo Colo en Copa Libertadores de América

3. Último minuto: Se adelanta el castigo desde la Conmebol a Colo Colo para Copa Libertadores

4. Mercado de Fichajes: Colo Colo sorprende y presenta a su primer refuerzo para 2025

5. La gran noticia que alegra a los hinchas de Colo Colo previo al partido con Fortaleza

