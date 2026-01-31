Colo Colo sufrió su primer revés en la Liga de Primera 2026, cayendo ante Deportes Limache por 3 a 1 y dejando varias dudas sobre el rendimiento del plantel dirigido por Fernando Ortiz.

La dura derrota del Cacique en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso expuso desajustes tácticos y la falta de protagonismo de jugadores que están llamado a ser protagonistas en el equipo albo.

Uno de los futbolistas más señalados fue Claudio Aquino, cuyo nivel estuvo lejos del esperado en un equipo que busca consolidarse en el torneo y desplegar su mejor juego desde el inicio de la temporada.

El nivel de Claudio Aquino sigue sin convencer a los hinchas colocolinos | FOTO: Photosport

Patricio Yáñez le habla fuerte y claro a Claudio Aquino

En este escenario, Patricio “Pato” Yáñez, exjugador y comentarista de Radio Agricultura, se refirió con duras palabras sobre los minutos que pudo estar en cancha el ex Vélez Sarsfield.

“Claudio Aquino está lejos de su rendimiento. Es un hombre diferente, distinto, importante, de técnica, que tiene que jugar más y hay que exigirle más”, afirmó el exseleccionado chileno.

El exfutbolista agregó que “Aquino tiene que meterse en la dinámica, tiene que ser el hombre que de alguna manera marque el camino. No sé si como conductor o viniendo de más atrás”

En síntesis…

Pato Yáñez analizó la derrota de Colo Colo y apuntó a Claudio Aquino como figura clave que debe recuperar protagonismo.