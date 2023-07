Carlos Palacios tuvo un difícil primer semestre en Colo Colo. A la Joya le costó quedarse con una camiseta de titular en el equipo de Gustavo Quinteros, pero está logrando la continuidad de manera progresiva. El formado en Unión Española viene de ser estelar en los partidos internacionales del cuadro albo, mostrando un alza en su rendimiento.

Quinteros se refirió al renacer del profesional de 22 años en el Cacique. “Cuando llegó sus medidas, porcentajes y demás para un jugador de alto nivel no estaba en su mejor momento, porque venía de estar parado mucho tiempo”, dijo el entrenador santafesino en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El entrenador resaltó la mejora física que le permite al jugador cumplir con las funciones del equipo. “Ahora con más continuidad de entrenamientos, de cuidados y de partidos de fútbol está llegando a su mejor nivel en todo sentido, en lo físico. Todavía le falta, pero cuando llegue va a jugar cada vez mejor. Ahora puede correr todo el partido, puede presionar y ayudar al equipo”.

Además resaltó los puestos que maneja la Joya: “Jugando por izquierda se siente muy cómodo y por derecha lo hizo bien. El partido con Boca acá jugó como extremo por derecha y lo hizo muy bien. Por el medio también se siente cómodo, es muy inteligente para ganar espaldas, tiene muy buen dominio de pelota, mete buenos pases, tiene gol, entra al área”.

El entrenador santafesino ve buena proyección para Palacios. “Va a seguir creciendo. No tengo dudas de que va a cada vez estar mejor y nosotros lo estamos aprovechando, porque al comienzo él no estaba bien. Por ahí otros jugadores importantes tampoco estaban en su mejor nivel y el equipo no venía bien”.

Carlos Palacios fue titular en la victoria de Colo Colo por 2-1 ante el América MG por la Copa Sudamericana (Foto: Photosport)

También mencionó el espíritu que le trata de dar al plantel. “Al levantar algunos jugadores importantes, el equipo mejoró en rendimiento, en todo, en posesión de balón, en la llegada y recuperación de balón. Es un equipo más intenso más aguerrido, como debe ser Colo Colo. Siempre trato de inculcarle a los jugadores que Colo Colo es garra y corazón es siempre jugar dejando todo en cada partido. Más allá de jugar bien o no, tienes que correr, meter, poner todo, garra”.

Por último aseguró que la Joya está entrenando en aquella dinámica. “Él se está contagiando de eso, está levantando. Estamos muy contentos de que haya recuperado parte de su gran rendimiento y creo que va a seguir mejorando todavía”.