Fabián Castillo tuvo la oportunidad de ingresar para jugar todo el segundo tiempo en la victoria de Colo Colo por 2-1 ante el América MG por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el puntero izquierdo no cumplió con las expectativas con el entrenador y se llevó críticas en la opinión pública.

En Deportes en Agricultura comentaron la performance del jugador con paso en el Juárez FC de México. “Es que la actitud del jugador…”, lanzó el conductor del programa Francisco Sagredo.

Juan Cristóbal Guarello también intervino dejando una incógnita. “¿Y si Castillo no es más que eso?”, se cuestionó el comentarista. En ese momento, Mauricio Pinilla se lanzó con una crítica. “Tiene esa actitud de pajero no más”.

Patricio Yáñez le reprochó a Castillo falta de despliegue en el equipo. “Puedes correr también, luchar por la idea”. El mundialista de España 1982 respaldó la opinión de Pinigol. “Estoy de acuerdo con Mauricio en eso de que es manuelín”.

Fabián Castillo jugó un tiempo en el triunfo de Colo Colo ante el América MG por la Copa Sudamericana (Foto: Photosport)

Allí volvió el ex Atalanta y Genoa, entre otros. “La única que encaró se pasó al primero y después se la quitaron. El tipo no muestra ganas de quererse comerse el mundo. En esas condiciones a mí me daban 5 minutos y me comía la cancha”, remató el exfutbolista con experiencia en la Serie A de Italia.

Gustavo Quinteros deberá definir si le da minutos a Fabián Castillo en el compromiso de Colo Colo ante O’Higgins el sábado a las 12:30 en el estadio Monumental. Un partido que afrontará con participación de jugadores que no vienen siendo titulares.