Dentro de la tremenda historia que ha tenido Colo Colo, sin duda que uno de los últimos grandes jugadores históricos del ‘Cacique’ ha sido el ex delantero, Esteban Paredes, quien marcó importantes hitos vistiendo la camiseta del conjunto ‘Popular’ en sus dos períodos con el club.

En las últimas horas, Esteban Paredes conversó con el ex futbolista Mark González en su programa ‘Leyendas’ en Youtube, en la que confesó un duro momento jamás contado que vivió en su primera etapa en Colo Colo, cuándo el quería seguir en el club y no le renovaron.

“Me voy de Colo Colo, a mí me sacan, no es que el club no tenía en ese entonces plata, porque ese es el argumento que a mí me dieron, yo estuve tres años en Colo Colo la primera etapa, la cuál llega Juan Gutiérrez, que llega como Gerente Deportivo y me dice ‘Esteban, el club no te va a renovar, porque no tenemos el dinero disponible’”, partió señalando Paredes.

Tras lo que fue aquella primera parte, el ‘Tanque’ remarcó que no se hizo problema en los primeros días tras conocer que no seguirá en Colo Colo, pero la rabia lo consumió cuando supo que semanas más tardes que firmó en el Atlante de México, el ‘Cacique’ trajo refuerzos por doquier, por una alta cifra, lo que le hizo pensar que en el club no querían que continuara.

Paredes y su confesión en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo le digo ‘Juan, yo no te voy a decir nada, porque vienes llegando, está bien que lo digas de frente, no me complica’, después yo tenía un precontrato con el Atlante de México que yo estaba listo, yo me quería quedar en Colo Colo, quería hacer historia en Colo Colo, me voy y a la semana tenían tres contrataciones: de un millón de dólares, un millón doscientos, entonces a mí me querían sacar”, explicó.

Finalmente, Paredes fue consultado por algo de lo que se habría arrepentido a lo largo de su carrera, en la que sorprendió señalando que sintió que se fue muy rápido de la Universidad de Concepción, en piensa que debió esperar un poco más antes de partir e incluso, podría haber arribado antes a Colo Colo.

“Yo siempre lo he pensado y nunca lo dicho, yo creo que haberme ido de la Universidad de Concepción del 2004, no me reprocho, pero pude haber pensado un poco más, porque ese primer semestre me costó jugar, pero después cuando jugué, hice goles, hice goles en Libertadores, fue muy rápida la decisión que tomé, fue en dos días. Si no me hubiera ido, a lo mejor hubiese estado antes en Colo Colo o algo así”, finalizó.