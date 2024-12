Pese a que Colo Colo aún no cierra ninguna contratación de cara al 2025, hay una ola de nombres que suenan en Pedrero, sobre todo para reemplazar la partida de Brayan Cortés.

Los albos necesitan reforzarse para enfrentar un año lleno de desafíos, y que comenzará en enero cuando juegue la Supercopa ante su archirrival Universidad de Chile.

Por eso Esteban Paredes analiza el mercado albo haciendo hincapié en dos jugadores que seducen a Jorge Almirón: El volante Luciano Cabral y el arquero Keylor Navas.

En conversación con ADN, el goleador histórico del fútbol chileno partió hablando del otrora volante de Coquimbo Unido.

“Se habló mucho de él a mitad de año. Es un jugador distinto, en Coquimbo no sé si demostró lo que fue a nivel nacional e internacional. En Colo Colo hay jugadores de nivel mundial, pueden ser un gran complemento de Cabral”, indicó.

Luciano Cabral uno de los candidatos para llegar a Colo Colo.

Luego fue el turno del portero Keylor Navas. “Sabemos lo que es, jugó en el mejor equipo del mundo. No sé cómo estará físicamente, pero es un gran nombre. Hoy los arqueros juegan pasado los 40 años, pero no lo he visto últimamente atajar. En Copa Libertadores habrá exigencia”, afirmó.

Esteban Paredes y el cariño de la gente de Colo Colo

“Parece que me retiré ayer, el cariño que me tiene la gente es enorme. Estoy agradecido de haber jugado en el equipo más grande de Chile y haber hecho historia allí, un orgullo”, recalcó el referente del “Cacique”