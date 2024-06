El lunes se abrió la ventana de fichajes de invierno del fútbol chileno tras el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2024. Si bien esta semana la mayoría de los equipos están de vacaciones, en Colo Colo trabajan intensamente para traer a tres refuerzos. Uno de los que tienen en vista es Luciano Cabral, la gran figura de Coquimbo Unido.

En esa línea, un ídolo del cuadro popular se refirió a esta posibilidad, donde alertó que no es seguro que el volante de 29 años pueda rendir de la misma forma en Macul. Se trata de Esteban Paredes, máximo goleador histórico de Primera División.

“Luciano Cabral si bien es un muy buen jugador, ha tenido unas muy buenas temporadas en Coquimbo. Pero en Coquimbo creo que tienes un poquito más de espacios, a Colo Colo se le meten todos los equipos atrás y ahí hay que verlo”, comenzó diciendo en el Santiago Premier Padel.

“Me gustaría verlo ahí a Cabral, para ver si tiene esa fineza de dejar a un delantero o algún extremo solo con el arco”, agregó el emblema albo, quien también vistió la camiseta de los Piratas.

Luciano Cabral lleva 3 goles y 2 asistencias en 20 partidos jugados con Coquimbo Unido esta temporada 2024. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

La clasificación de Colo Colo a octavos de final en Copa Libertadores

También, Paredes se refirió a la clasificación del Cacique a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

“Me parece una clasificación positiva, es buena para lo que necesita Colo Colo, esperemos que siga avanzando”, expresó.

Seguido, analizó al rival tras el sorteo: Junior de Barranquilla. “No he visto mucho a Junior, pero me parece que tiene un gran plantel, no va a ser fácil. En estas instancias se empiezan a complicar un poquito más los partidos, pero Colo Colo está para pelear los octavos de final y esperamos que pueda pasar a cuartos jugando a un buen nivel”, completó.

Esteban Paredes y su experiencia en el pádel

En medio del evento relacionado al pádel del que participó Esteban Paredes, en el Village de Adidas contó algunos detalles de sus inicios en esta disciplina, luego de haberse retirado del fútbol profesional.

“Lo llevo practicando casi dos años. Lo paso bien, lo juego con amigos y es muy divertido. Si bien he jugado pocos campeonatos, como ex jugador estuve mucho tiempo compitiendo y me gustaría meterme a algunos torneos para adqurir mayor trayectoria y más capacidad para ir aumentando el nivel”, explicó.

Esteban Paredes de a poco se ha ido metiendo en el pádel.

También, contó que su dupla para participar es el exfutbolista Leonardo Monje: “Mi dupla es Leonardo Monje. Con él hemos estado en algunos campeonatos, ya hemos salido campeones cuando iniciamos en sexta, quinta y cuarta. Hoy estamos en tercera”.

Finalmente, indicó que uno de sus mejores golpes es similar al que hacía un ex número 1 del mundo en el tenis: “La que hacía el Chino Ríos, ahí dejarla cortita”.