Esteban Paredes es un ídolo de Colo Colo, absolutamente. El Tanque es uno de los últimos referentes de la época moderna del Cacique y, además, con la camiseta alba conquistó el récord de ser el goleador del fútbol chileno en la Primera División. Sin embargo, su paso por el Monumental no siempre fue dulce y el delantero reveló las secuelas que le dejó estar en el club.

La pandemia y esa temporada fue nefasta para Paredes, quien tuvo que lidiar con la extrema presión de no caer a la Primera B. Los malos momentos se le juntaron al histórico albo, quien realizó una dura confesión en el programa “De Tú a Tú” con Martín Cárcamo en Canal 13.

“En Colo-Colo se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia“, empezó comentando Paredes en el programa de televisión antes de su retorno al fútbol chileno ahora con San Antonio Unido.

Esteban Paredes realizó una nueva confesión sobre las consecuencias que le quedaron a él con la época dura de Colo Colo (Canal 13)

Eso no fue todo para Paredes, quien sintió la extrema presión de haber lidiado con la carga mental de no ir al descenso, el tema con Blanco y Negro y el tema de los sueldos más el bajo rendimiento, que casi los hizo descender a la B por primera vez en la historia de Colo Colo, desencadenó duros momentos en el jugador.

“Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido”, agregó Paredes.

El Tanque Paredes, con 42 años, vuelve a jugar ahora en Segunda División. Las secuelas de su etapa final en los albos aún continúan. “Hoy en día las controlo (crisis de pánico), pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”, relató el goleador.