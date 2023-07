Esteban Pavez mostró su molestia con el tema de las renovaciones en Colo Colo. Esto porque en Blanco y Negro se toman con calma el tema de las negociaciones y dan a entender que negociar sería distraer a los jugadores del primer equipo que están en plena competencia.

“Lo estamos conversando, no es fácil. Distraer a los jugadores en un Campeonato, sé que después critican, pero mantener la concentración cuando se está jugando es muy importante, además hacer las evaluaciones al final. Veremos cómo lo hacemos. Esperemos resulte mejor que el año pasado”, expresó el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing.

Esto no cayó nada bien a Huesi. “No sé lo que dijo. Yo no comparto mucho eso. Si ellos quieren un jugador y saben que termina contrato a fin de año, deberían empezar a renovarlo a principio de año”.

Pavez manifestó su voluntad de quedarse. “Bueno, eso es política del club y ahí no me meto. Termino contrato a fin de año, me gustaría quedarme y sino bien también. Soy un agradecido de Colo Colo, me abrió las puertas para ser futbolista profesional. Pase lo que pase siempre voy a ser un agradecido”.

El capitán de los albos reveló que hay diálogo con su agente, pero dejó claro que le gusta que la situación no avance. “Hablan con mi representante. No me gusta esa postura de esperar hasta el último para renovar. Creo que eso no se hace”.

El capitán de Colo Colo manifestó su molestia con la dirigencia alba (Foto: Photosport)

Además lanzó un potente dardo “El año pasado pasó lo que pasó por algo se fue el Torta y ahora volvió… son cosas que pasan acá, eso es política del club y no me puedo meter ahí. Estoy tranquilo, si me quedo o no me quedo es cosa del club. Me quedaría feliz acá, pero tampoco es de vida o muerte. Uno sabe que los jugadores pasan y la institución queda”.