Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi dispara contra Alfredo Stöhwing por el futuro DT de Colo Colo: "Es particular con la calma que lo están llevando"

Colo Colo se quedó sin director técnico y durante los últimos días varias opciones han sonado con fuerza para tomar el lugar que dejó Gustavo Quinteros en el club, pero los albos han recibido más de algún portazo.

Esto hizo que Daniel Morón, gerente deportivo del club, presentara a los accionistas de Blanco y Negro los casos con los DTs que ha mantenido charlas y sus respectivas respuestas.

Tras la reunión que se llevó a cabo en la Casa Alba, las declaraciones de Alfredo Stöhwing no dejaron indiferentes a nadie, pues el mandamás del Cacique confesó que “no hay una terna de candidatos a la banca” y que “no ve posible que llegue un DT antes de fin de año”.

A MANUEL SUÁREZ LE PARECEN EXTRAÑAS LAS DECLARACIONES DE Alfredo Stöhwing

El ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Selección Chilena, Manuel Suárez, se refirió a los dichos del dirigente albo en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave y fue ahí que dejó en claro que no entiende los tiempos que se están tomando en el Cacique para elegir al próximo adiestrador.

“Es particular, me llama la atención los tiempos que se están tomando porque me parece que son un poco largos. A lo mejor puede ser que ya estén súper avanzados con alguien y ese alguien ya esté trabajando en la conformación del plantel y está evaluando lo que hay, que también podría ser una opción”, expresó el ex DT del Cortulúa de Colombia.

“Me llama la atención. Al final me parece que el hincha y el medio siempre están expectantes que lo que hacen los equipos más grandes, por lo tanto me llama la atención que el presidente diga eso. Es particular con la calma que lo están llevando”, añadió.

El presidente de Blanco y Negro está en el ojo de la polémica | FOTO: Andres Pina/Photosport

Finalmente, Suárez intentó entregarle un mensaje esperanzador a los fanáticos albos. “Esperemos que los comentarios sean voladores de luces y lo tengan amarrado para que tengan un tiempo de adaptación y trabajo y Colo Colo sea protagonista”, cerró.

Colo Colo ya tiene pretemporada definida

De momento, los albos no tienen entrenador que se haga cargo de la pretemporada alba, la cual comenzará el 8 de enero con tres días de trabajo en el Estadio Monumental para después tomar un vuelo a Montevideo.