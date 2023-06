Ex Colo Colo asegura que Damián Pizarro “ya no dio” y realiza petición: "Hay que meter a los grandes"

Damián Pizarro apareció en el primer equipo, debido a la necesidad de un centrodelantero ante la situación de Leandro Benegas y Darío Lezcano en el plantel.

El delantero de 18 años, demuestra grandes ocasiones futbolísticas, pero se reclama falta de gol. De hecho, sólo ha convertido en una ocasión en 13 partidos que le ha tocado participar.

José Luis Álvarez cree que Gustavo Quinteros debe realizar cambios de cara al partido que Colo Colo tendrá ante Deportivo Pereira el jueves 29 de junio a las 18:00 en el estadio Monumental. “En estos momentos hay que apelar a los que ya son de guerra, a los más experimentados”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Pelé fue crítico con el joven futbolista y menciona que tuvo la chance de marcar en la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera. “En el otro partido hay que meter a los grandes. El chico debería entrar al segundo tiempo, ya no dio, ayer tuvo una posibilidad que podría haber cambiado el cuento y no lo hizo”.

José Luis Álvarez cree que Damián Pizarro debe ser suplente

El futbolista con pasado albo en la década del 80, está convencido de que deben jugar los más grandes en el puesto de centrodelantero. “Esta apuesta no creo que ha sido su día, su hora. Tiene que jugar un experimentado, ya no tiene que jugar este chico, no hizo lo que tenía que hacer, el gol, lamentablemente”.

Respecto a delanteros experimentados, el Cacique cuenta con Darío Lezcano y Leandro Benegas. Sin embargo, ninguno de los dos ha cumplido con las expectativas del entrenador, Gustavo Quinteros.