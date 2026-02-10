En Chile ya nos hemos ido acostumbrando a los jugadores que han cruzado la vereda entre los equipos grandes, como Matías Zaldivia y Juan Martín Lucero, que en el último tiempo pasaron de Colo Colo a Universidad de Chile, rompiendo toda archirrivalidad.

Hay otros casos que incluso han vestido las tres camisetas, incluyendo a Universidad Católica, como Valber Huerta, Roberto Cereceda, Rodolfo Moya, entre otros.

Y en Perú hay un ex Colo Colo que hizo este triplete, defendiendo a Sporting Cristal y luego pasando directamente desde Alianza Lima a Universitario.

Se trata del delantero Gabriel Costa, quien fue campeón cuatro veces con el Cacique: Campeonato Nacional 2022, Copa Chile 2019 y 2021, más la Supercopa 2022.

El uruguayo nacionalizado peruano, acaba de quedar sin club tras una temporada y media en la U, siendo invitado al podcast ‘Denganche’ para contar su particular recorrido.

En él, Basilio confesó que no tiene problema en pasarse de un rival a otro y que es hincha del equipo que le toque defender.

“Es tu forma de sentirla como hincha, jugar en los tres y pasarme. Obviamente que a mí me encanta el fútbol y yo soy hincha del que me contrate”, lanzó el futbolista.

“No me va a costar nunca pasar de un lugar a otro”, agregó el atacante de 35 años.

