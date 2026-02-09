En Colo Colo tendrían todo avanzado para volver a enviar a préstamo al extremo Cristián Zavala, quien no estaba a gusto en su regreso al Estadio Monumental tras haber sido campeón con Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025

Luego de varias semanas de incertidumbre, se estaría llegando a buen puerto para que el jugador de 26 años vuelva a ser cedido al cuadro Pirata, aunque con varias condiciones en el trato.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, será un préstamo con opción de compra, pero también se modificarán algunos aspectos contractuales del futbolista.

Esto incluye bajar su cláusula de salida ante una posible venta a mitad de temporada o a fin de año, dependiendo de su rendimiento con los aurinegros en la Copa Libertadores.

Y finalmente se volverá a extender su contrato con Colo Colo, por un año más, hasta diciembre de 2027.

Cabe recordar que por el momento Zavala se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió en la pretemporada con el cuadro popular, que fue una fractura de rótula en la rodilla derecha.

Cristián Zavala volverá a Coquimbo Unido en calidad de cedido. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En síntesis