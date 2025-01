Maximiliano Falcón dejó Colo Colo a inicios de la temporada 2025. Peluca no se presentó a la pretemporada en su intento de empujar su salida del club. Esta situación desató un quiebre con la dirigencia y también con parte de la hinchada Alba.

Finalmente, el zaguero fichó en el Inter Miami y al Cacique le quedaron 2,5 millones de dólares por su venta. En medio de las críticas, el defensor recibió una inesperada defensa. Se trata de Carlos Gustavo de Luca, quien entiende su decisión de partir.

“El tema es complicado. Siempre digo que hay que forjarse el futuro uno, porque a los dirigentes cuando les va todo bien, te están palmeando el hombro y cuando te va mal, te bajan la mano. Entonces hay que aprovechar los momentos buenos”, dijo el jugador campeón de la Recopa Sudamericana 1992 en conversación con BOLAVIP.

El futbolista que en un semestre marcó 11 tantos con la camiseta del Cacique intuye que el zaguero no estaba ganando como las figuras del equipo: “Falcón creo que al venir Vidal, al venir todos esos y ver los sueldos que ganaban, él es titular hace cuatro años y seguramente no estaba ganando como las grandes figuras. Quería dar el salto, quería asegurar su futuro e hizo lo que hizo por ese fin”.

Maximiliano Falcón tomó la decisión de partir de Colo Colo. (Foto: Photosport)

De Luca tampoco se muestra poco interesado en la opinión de Arturo Vidal respecto a la salida de Peluca: “Después si a Vidal le cayó mal no me importa a mí, él tiene fortuna, tiene el futuro asegurado y quizás Falcón quiere hacer eso, asegurarse el futuro. Lo logró, capaz que no es la mejor manera, pero lo logró”.

También menciona a la leyenda del fútbol mundial como un factor: “Me dices jugar con Messi, hago cualquier cosa para jugar con Messi y con el contrato del Inter Miami asegura su futuro”.