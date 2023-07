Ex concejal increpa con insultos al ex Colo Colo, Miguel Aceval: "Eres un mar..."

Miguel Aceval es recordado por patear el último penal que consagró campeón a Colo Colo en el Torneo de Apertura 2006 ante la Universidad de Chile. El exfutbolista a sus 40 años sigue ligado al deporte, pero a nivel amateur en el sur del país.

El exdefensor profesional vivió un desagradable momento tras el partido de la serie senior entre su equipo Dante de Nueva Imperial y Peñarol de Temuco. Una vez finalizado se le acercó el exconcejal y exarquero, Marcelo León, quien lo increpó e insulto en el medio del campo de juego.

Según el exjugador que se desempeñó entre 1985 y 2005, el futbolista recibió el Bono Retiro de parte del Sindicato de Futbolistas y lo señaló de no apoyar a los futbolistas, un reclamo que realizó en medio de insultos.

“Maricón, nunca has apoyado a los ex futbolistas. Recibiste el Bono de Retiro y nunca apoyaste a ningún futbolista. Hay compañeros que les cortaron las piernas… Alza la voz maricón, recibiste 20 millones de pesos y no apoyaste a los que les cortaron las piernas…”, señaló en un registro compartido por Araucanía Diario.

Aceval le respondió al exfutbolista que tuvo pasos por Cobreloa, Universidad Católica y Deportes Temuco. “No es problema mío. Antes tenías que alegar. Alega en Santiago”.

El exgolero continuó con su reproche e insultos. “Alégale a Gamadiel García y Luis Marín. Eres un maricón con tus excompañeros como yo y como todos, algunos se han muerto muerto y jamás cooperaron. Nunca alzaste la voz, te lo digo en la cara y dime lo que quieras”.