Comenzó el 2024 y Colo Colo sigue sin encontrar a su nuevo entrenador, esto luego de la salida de Gustavo Quinteros por decisión del directorio de Blanco y Negro, donde acordaron no renovar su contrato.

Por el momento los favoritos y con quiénes hay conversaciones son los argentinos Luis Zubeldía, Jorge Almirón y Martín Palermo. Pero en los últimos días apareció el nombre de un experimentado técnico brasileño: Vanderlei Luxemburgo.

Ante aquello, un ex delantero del Cacique entregó su opinión al respecto e hizo un llamado a la cordura, considerando la relevancia del otrora DT del Real Madrid y la Selección de Brasil.

Se trata de José Luis Álvarez, quien en diálogo con Bolavip, expresó: “Sería extraordinario que lo trajeran, que fuera verdad y que dijeran aquí está el señor Luxemburgo. Pero no hay ni uno, si no traen jugadores de mayor nivel, no traen a un técnico, si no tienen nivel. Es un humo totalmente, es un humo negro“.

“Tienen que elegir entre cinco, seis, siete personas, traer a un buen técnico. Ya estamos a tres semanas, que es el primer partido de Copa Libertadores y no tenemos técnico“, completó quien vistió la camiseta del Popular a inicios de los ’80, logrando cuatro títulos.

Vanderlei Luxemburgo se sumó a la lista de posibles entrenadores para Colo Colo. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

No a Diego Rubio

Seguido, Pelé Álvarez entregó su opinión respecto a un nombre que suena como refuerzo, el delantero nacional Diego Rubio.

“No me gusta Diego Rubio, pero si ya no hay nada más… Están buscando un técnico con cuánta plata que le van a pagar, con ese dinero podrían traer a tres buenos jugadores“, indicó.

¿Cuándo elegirán al nuevo entrenador en Colo Colo?

Entre este martes 2 y jueves 4 enero habría una reunión de directorio en ByN, donde escogerían al nombre para cerrar las negociaciones con el nuevo entrenador del Eterno Campeón.