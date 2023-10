Ex figura de Colo Colo tuvo su propia despedida en el adiós de Matías Fernández: “Es mi última vez aquí”

El pasado sábado se realizó un gran evento en el Estadio Monumental. Fue la despedida de Matías Fernández, uno de los últimos ídolos de Colo Colo que se retiró del fútbol profesional a los 37 años, luego de una exitosa carrera deportiva.

A la instancia llegaron varios ex compañeros y amigos de Matigol, entre ellos el defensa argentino Julio Barroso, actual jugador de Everton de Viña del Mar que compartió con el “14 de los blancos” en el Cacique en la compleja temporada 2020.

Tras una emocionante jornada en el reducto de Macul, Barroso entregó sus impresiones y tuvo palabras para la invitación que le hizo Fernández. “Ser parte un poquito de la historia es tremendo, uno cae después y haber podido compartir esta despedida con un jugador que para mí es un crack totalmente, como lo fue Esteban (Paredes) también. No quiero nombrar a cada uno, pero fue un privilegio compartir con cada uno de ellos“, expresó.

Igualmente, Barroso dio luces que su amistad con Matías se forjó gracias a que “compartimos mucho en la vida cristiana, que creo que eso es lo que fortalece una amistad sincera, pura y compartimos en las concentraciones tiempo”. Además, el transandino agregó que “con ese tiempo que tuvimos juntos nos bastó para conocernos y saber la calidad de persona que era él”.

Julio Barroso y Matías Fernández alzaron la Copa Chile 2019 con Colo Colo. (Foto: Photosport)

Hasta siempre, Julio

Sobre este regreso al Estadio Monumental y volver a sentir el cariño del público colocolino, Barroso respondió que siempre es especial estar en un lugar importante para su carrera, pero que esto no se volverá a repetir expresando su último baile en Macul.

“Siempre es especial, por todo el cariño, las cosas que hemos vivido, traen todos esos recuerdos que cada uno de los chicos que nos tocó hemos atravesado. Es la última porque me voy. Me queda poquito, cerramos la carrera, así que a disfrutar como lo disfrutamos hoy”, contó en Bolavip.

En la misma línea, el zaguero de 38 años descartó tener una despedida en La Ruca como los grandes ídolos de Colo Colo, pero tampoco le dedicó mucho tiempo a pensar lo que se avecina para él.

“No, eso es para los grandes. Yo creo que no sé si tengo esa historia que tienen ellos, soy feliz de ser poquito parte de la historia. La verdad que eso es para jugadores que son extraordinarios. Me quedan muchas despedidas para mí, ojalá que podamos disfrutarlas para más adelante“.

¿Cuántas temporadas y títulos sumó Julio Barroso en Colo Colo?

Julio Barroso llegó a Colo Colo en el año 2014 proveniente de O’Higgins de Rancagua y rápidamente se proclamó campeón con los albos en el Torneo de Clausura. Luego sumó otros seis títulos con el cuadro popular.

Su etapa en Pedreros terminó a inicios de 2021 después que el Cacique se salvara del descenso.