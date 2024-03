Ex PF de Colo Colo le presta el ropero completo a Arturo Vidal y reparte dardos

Arturo Vidal tuvo un amargo Superclásico. El King jugó todo el compromiso en la caída de Colo Colo por 1-0 ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental. Juan Ramírez, ex PF del Cacique y profesional que ha acompañado al mediocampista en parte de su carrera, se pronunció a través de redes sociales.

El preparador físico le prestó el ropero completo el bicampeón de América. “Hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Múnich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y respeto en el mundo entero, si en el mundo entero incluso en lugares donde no saben que es Chile”, expresó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, lanzó un dardo sin dar nombres: “Chile lugar donde un seudoescritor mediocre de 4 miserables libros que con micrófono en mano habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad”.

Ramírez continuó con sus críticas hacia integrantes del medio futbolístico: “Chile lugar donde ex futbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían, Chile lugar donde ex entrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del por qué están en un canal de televisión y no dirigiendo”.

El profesional del área física cerró su comentario: “Chile lugar donde los hinchas se olvidan que al final es fútbol y no es la vida, Chile lugar del que hace algunos años se veía tu bandera recibiendo copas en las mejores ligas de fútbol”.

Juan Ramírez sale en defensa de Arturo Vidal.

Arturo Vidal reacciona al mensaje de su preparador físico

El King vio el mensaje de su preparador físico y lo compartió a través de sus historias de Instagram. Allí, el ex Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros clubes, publicó emojis de corazón.