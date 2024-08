El ex presidente de Blanco y Negro sacó la voz tras el pase de Colo Colo a cuartos de final y recordó la llegada de Jorge Almirón al Cacique.

Ex presidente de Colo Colo se borda estrellas por Jorge Almirón y se lo saca en cara a Aníbal Mosa: "Me criticaron mucho desde..."

Jorge Almirón le ha dado otro aire a Colo Colo desde su arribo al Estadio Monumental. El ex Boca Juniors tiene al Cacique peleando en tres frentes: Campeonato Nacional, cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Chile.

Pero la tarea de traer al adiestrador del Xeneixe no fue una determinación fácil y se tuvieron que tomar decisiones importantes, como: la destitución de Gustavo Quinteros de su cargo.

Si bien en un principio en Blanco y Negro dudaron por Almirón, luego llegaron a un consenso y se la jugaron, por lo que este estratega le ha pagado con resultados su valentía.

Almirón saca cuentas alegres en su paso por el Popular | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

PALO PARA ANÍBAL MOSA: Alfredo Stöhwing Y CÓMO FUE TRAER A JORGE ALMIRÓN

Alfredo Stöhwing, ex presidente de la concesionaria que maneja los hilos del club albo, recordó en una conversación con El Mercurio cómo fue traer al nacido en San Miguel, Argentina, al final de la temporada 2023.

“Necesitábamos otro técnico para avanzar internacionalmente. Me criticaron mucho desde el otro bloque (Mosa) por no extender el contrato de Quinteros. Pero si la idea era rendir bien la Libertadores, había que cambiar. Y fue por eso que pensamos en Jorge Almirón”, apuntó.

Tras cartón, el dirigente albo tiró el currículum del ex DT de Lanús sobre la mesa. “Venía de dirigir a Boca, uno de los principales equipos de Sudamérica, entonces no iba a tener problemas en el manejo del camarín. Y el año pasado jugó la final de la Copa Libertadores”, resaltó el ingeniero comercial.

“Es un técnico serio, que se impone. No recuerdo en qué partido, pero el resultado no era el que queríamos… Aníbal Mosa empezó a hablar, a arengar. Y Almirón no tuvo problemas en decirle, ‘acá el que habla soy yo, necesitamos estar con los jugadores'”, concluyó Stöhwing.

LOS NÚMEROS DE JORGE ALMIRÓN EN COLO COLO

Desde su debut oficial ante Huachipato en la Supercopa, Jorge Almirón ha dirigido 36 partidos en Colo Colo: 19 victorias, 10 empates y 7 derrotas posee en todo tipo de competiciones,