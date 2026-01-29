Hasta el momento, Colo Colo tiene cinco refuerzos confirmados en este mercado de fichajes, pero en el Cacique no han cerrado el plantel, más aún luego de la sorpresiva salida del capitán Esteban Pavez a Alianza Lima.

En estos momentos en Blanco y Negro estarían evaluando la incorporación de un volante para el equipo que dirige Fernando Ortiz, ya que también vendieron a Vicente Pizarro a Rosario Central.

Y en medio de aquello, fue ofrecido al Eterno Campeón un mediocampista extranjero que milita en River Plate de Argentina.

Según información que maneja BOLAVIP CHILE, se trata del paraguayo Matías Galarza, quien no estaría en los planes del técnico Marcelo Gallardo para esta temporada 2026, por lo que le buscan una salida.

El futbolista de 23 años llegó al Millonario en julio del 2025 proveniente de Talleres de Córdoba y firmó un contrato de tres temporadas y media (hasta diciembre del 2028).

Galarza es seleccionado paraguayo, disputó siete partidos en las últimas Eliminatorias de Conmebol para el Mundial del 2026, aportando con dos goles y una asistencia. Incluso, convirtió el último tanto en el triunfo por 1-0 sobre Perú.

Se espera que su nombre aparezca en la lista de convocados del DT Gustavo Alfaro para el Mundial de este 2026 en Norteamérica.

Matías Galarza fue ofrecido a Colo Colo. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

La respuesta de Colo Colo

En el Estadio Monumental recibieron su currículum, pero el gerente deportivo Daniel Morón habría preferido pasar por esta vez. Si bien Colo Colo tiene un cupo de extranjero disponible, no lo quieren utilizar, debido a que el Cacique no tiene competencia internacional esta temporada y en el medio local solo pueden haber cinco extranjeros en cancha.

En la misma línea, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, adelantó que el reemplazante de Pavez tendrá que ser chileno. “Ese nuevo refuerzo será para la zona donde se desenvolvía el capitán. Tiene que ser chileno, ya sea de afuera o del campeonato”, indicó ayer (miércoles) tras la reunión de directorio.

