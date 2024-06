Siguen los remezones en el Club Social y Deportivo Colo Colo. Esto, luego de que la exdirectora del área social del club, presentara una denuncia formal en contra del presidente Matías Camacho.

Mariana Muñoz, quien se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina de la institución, expresó a través de un comunicado: “En atención a lo ocurrido en la Asamblea de Socios y Socias del Club Social y Deportivo Colo-Colo, y para cumplir con los conductos regulares de las entidades autónomas del Club, este martes se presentó una denuncia formal junto a una extrabajadora en contra del presidente Matías Camacho”.

“La acusación fue interpuesta en el Tribunal de Ética y Disciplina del Club y es patrocinada por la también socia y diputada de la República, Marisela Santibañez, quien no dudó en hacerse parte y prestar apoyo a las denunciantes”, complementó.

La exdirectora del CSD Colo Colo señaló que los cargos que se le imputan al presidente son: “Por maltrato psicológico, daño psíquico, acoso laboral y abandono de funciones. Esto es en defensa de todas las mujeres trabajadoras, socias y exdirectoras que fuimos maltratadas, menoscabadas y acosadas de alguna forma por el presidente Matías Camacho”.

Matías Camacho se encuentra en el ojo de la polémica ante la denuncia de Mariana Muñoz

Exdirectora de Colo Colo espera la expulsión de Matías Camacho

A través del mismo comunicado, se lee también que: “Con esta denuncia esperamos, primero que todo, dejar un precedente respecto a que estos malos tratos no se pueden permitir en ningún cargo público ni privado ni en los clubes deportivos”.

Además, asegura que esperan que el actual mandamás del club no siga en su cargo: “Esperamos la sanción máxima, que es la expulsión del Club, y que además sea de conocimiento público que, por sus acciones, personas que tenían las convicciones claras de trabajar con los valores de David Arellano y Rosario Moraga terminaron saliendo producto del impacto negativo que generó en sus vidas”.

Finalmente, la exdirectora de Desarrollo Social del CSD Colo Colo enfatizó que: “Queremos que esto no vuelva a suceder. Que las mujeres no tengamos que pasar por estas situaciones y que exista un directorio que no calle y que no sea cómplice de estos tratos”.