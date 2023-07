Fabián Castillo tuvo un bajo rendimiento en el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante el América MG por la Copa Sudamericana. La performance no gustó al entrenador, Gustavo Quinteros, ni tampoco en la opinión pública. Cristián Sánchez criticó el desempeño del atacante.

“No puede ser que tu revulsivo en el segundo tiempo sea Castillo”, expresó el famoso conductor de TV en el programa Equipo F de la cadena deportiva ESPN Chile.

El reconocido hincha del Cacique no comprende como el jugador integra el plantel del cuadro albo. “¡Fabián Castillo no más! Por algo partió de titular, después se fue y chao y no apareció nunca más. Ahora aparece y uno dice como un jugador extranjero de ese nivel está en Colo Colo”.

Sánchez siente que el ex Juárez no tiene nada que destaque. “No tiene uno contra uno ni velocidad”. También se refirió a los gritos de Quinteros al futbolista. “¡Es desesperante! Le decía ‘métele, metéle, vamos’ Por último algo. Si te ponen a hacer trabajo ofensivo y no lo haces, ok, pero mete“.

También se refirió al partido que vivió Jordhy Thompson, que venía de marcar dos goles en la goleada por 6-1 en la Copa Chile. “Es muy distinto jugar contra La Calera que una copa internacional”.

Fabián Castillo participó 45 minutos en encuentro de Colo Colo ante el América MG (Foto: Photosport)

Los albos ahora se concentran en el partido ante O’Higgins este sábado a las 12:30 en el estadio Monumental por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2023. Un compromiso en el cual Gustavo Quinteros planteará rotaciones en el equipo, pensando en lo que será la revancha frente al América MG el próximo martes 18 a las 18:00 en Belo Horizonte por la Copa Sudamericana.