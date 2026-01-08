Colo Colo no clasificó a copas internacionales para la temporada 2026, por lo que tendrá que concentrarse únicamente en el plano local con la Copa Chile, Liga de Primera y la flamante nueva Copa de la Liga.
Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son, de momento, los únicos refuerzos del Cacique para la temporada. Si bien Damián Pizarro está al caer, todavía no ha sido oficializado por Blanco y Negro.
De concretarse Damián Pizarro, no sería el tercer y último refuerzo, ya que ahora salió a la luz las exigencias que Fernando Ortiz le habría hecho a la dirigencia del Cacique para la presente temporada con una fórmula similar a la de Pablo Solari y Alan Saldivia.
Según cuenta el sitio Dale Albo, Fernando Ortiz habría pedido la contratación de Agustín Albarracín, extremo zurdo de Boston River de apenas 20 años y que tuvo un 2025 con 33 partidos jugadores y 11 goles anotados.
El otro jugador que habría sido solicitado por el director técnico del Cacique es Iván Ramírez, centro delantero de 21 años que pertenece a Guaraní de Paraguay. La temporada pasada anotó 7 goles y contribuyó con 5 asistencias.
¿Llegará alguno? Colo Colo tiene una billetera estrecha para esta temporada y no tiene mucho presupuesto, por lo que la opción de traer jugadores de menor connotación podría ser una alternativa real para los albos.
En síntesis
- El entrenador Fernando Ortiz solicitó los fichajes de Agustín Albarracín e Iván Ramírez para Colo Colo.
- Agustín Albarracín, extremo de 20 años, registró 11 goles en 33 partidos con Boston River.
- El delantero paraguayo Iván Ramírez anotó siete goles y dio cinco asistencias en la temporada pasada.