Colo Colo no clasificó a copas internacionales para la temporada 2026, por lo que tendrá que concentrarse únicamente en el plano local con la Copa Chile, Liga de Primera y la flamante nueva Copa de la Liga.

Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son, de momento, los únicos refuerzos del Cacique para la temporada. Si bien Damián Pizarro está al caer, todavía no ha sido oficializado por Blanco y Negro.

De concretarse Damián Pizarro, no sería el tercer y último refuerzo, ya que ahora salió a la luz las exigencias que Fernando Ortiz le habría hecho a la dirigencia del Cacique para la presente temporada con una fórmula similar a la de Pablo Solari y Alan Saldivia.

Ortiz busca reforzar al Cacique. | Foto: Photosport

Según cuenta el sitio Dale Albo, Fernando Ortiz habría pedido la contratación de Agustín Albarracín, extremo zurdo de Boston River de apenas 20 años y que tuvo un 2025 con 33 partidos jugadores y 11 goles anotados.

El otro jugador que habría sido solicitado por el director técnico del Cacique es Iván Ramírez, centro delantero de 21 años que pertenece a Guaraní de Paraguay. La temporada pasada anotó 7 goles y contribuyó con 5 asistencias.

¿Llegará alguno? Colo Colo tiene una billetera estrecha para esta temporada y no tiene mucho presupuesto, por lo que la opción de traer jugadores de menor connotación podría ser una alternativa real para los albos.

En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz solicitó los fichajes de Agustín Albarracín e Iván Ramírez para Colo Colo.

Agustín Albarracín, extremo de 20 años, registró 11 goles en 33 partidos con Boston River.