Colo Colo venció a O’Higgins por la cuenta mínima en Rancagua y acumula tres victorias consecutivas. El héroe del encuentro fue Claudio Aquino quien descontó para los Albos y encaminó los tres puntos para el Cacique.

Luego del partido, el volante se refirió a las críticas recibidas por su nivel, en donde respondió con tajantes frases a los haters. Uno que dejó dudas con el jugador, días previos al encuentro, fue su propio técnico, Fernando Ortiz.

“Si todos esperan ver al Claudio Aquino de Vélez no va a estar, Tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno y otra liga”, declaró el Tano sobre el momento de su volante.

El argentino fue claro sobre el nivel del mediocampista, y apuntó con todo a los que esperan que juegue como lo hizo en su momento en Vélez Sarsfield, club donde fue figura.

“El crecimiento que ha tenido desde que llegué ha sido muy satisfactorio desde mi parte”, cerró Ortiz sobre el alza de nivel de su jugador desde que tomó el mando del equipo.

Claudio Aquino encaminó la victoria de los Albos

El Cacique logró una importantísima victoria para seguir luchando en los puestos de arriba de la tabla de posiciones.

¿Qué viene para Colo Colo?

Los Albos deberán prepararse para recibir a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. El partido se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis