Colo Colo se prepara para lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ disputarán un importante compromiso ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente, en donde buscarán su tercer triunfo al hilo.

En la previa a este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con la prensa en esta jornada y fue consultado sobre el rendimiento del volante Claudio Aquino, en la que dejó una contundente opinión sobre lo que ha sido su nivel en el ‘Cacique’.

“Yo lo he dicho y lo vuelvo a sostener sobre Claudio, si bien no me gusta hablar sobre personas individuales, lo he dicho, si todo el mundo espera ver al Claudio Aquino de Vélez, no va estar”, parte señalando Ortiz.

En esa línea, el ‘Tano’ no duda de las condiciones que tiene el creador argentino, pero deja muy en claro que será muy difícil que en Chile puedan ver el nivel que mostró Claudio Aquino en su paso por Vélez Sarsfield.

Ortiz y sus dichos sobre Aquino | Foto: Photosport

“Claudio tiene las condiciones, pero es otro equipo, otro entorno, otra liga, que si trabajamos para sacar la mejor versión de Claudio, lo ha demostrado, el crecimiento que tiene el jugador desde que llegó hasta el día de hoy para mi modo de ver ha sido muy satisfecho de mi parte”, declaró.

Concluyendo, Ortiz indica que el contexto para los jugadores en distintos equipos no es siempre el mismo, por lo que se hace muy complejo sostener un mismo rendimiento alto, teniendo cambios, pero también deja en claro que Aquino se trabaja con todo para rendir en Colo Colo.

“Diferentes jugadores y diferentes clubes, el rendimiento quizás no es el mismo, pero si se trabaja para estar en el máximo nivel”, cerró.

En Síntesis