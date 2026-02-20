Se acabó la espera para Colo Colo y este sábado deberá saltar a la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua para enfrentar a O’Higgins, duelo en donde los albos buscarán los tres puntos para quedar en lo más alto del torneo.

Una de las grandes dudas que tiene Fernando Ortiz para enfrentar al cuadro celeste es Javier Correa, delantero argentino quien salió con molestias ante Unión La Calera y ahora está en duda su presencia el día de mañana.

Fue Daniel Arrieta, periodista de Pelota Parada de TNT Sports, quien filtró la decisión del entrenador: “Avanza, entrena casi a la par del grupo y no tiene una lesión mayor. La gran interrogante es si lo arriesgan o no.”, dijo.

Ortiz no arriesgaría a Correa. | Foto: Photsport

Acto seguido, Arrieta dice que Ortiz no arriesgará a Correa: “A mí me da la impresión de que no hay ganas de arriesgarlo porque recién está comenzando la temporada y otro factor importante, la próxima semana se viene el Superclásico”.

“Hay grandes opciones de que no lo arriesguen. Vamos a ver cómo avanza, pero ya sabemos cómo es Fernando Ortiz que el viernes prueba el día titular”, complementó en el cierre sobre la información del delantero.

Lo cierto es que Fernando Ortiz bien podría reemplazar a Correa con Leandro Hernández o Yastin Cuevas, quienes esta temporada han demostrado estar a la altura cuando son requeridos por el técnico albo.

En síntesis

Fernando Ortiz decidirá este viernes si arriesga al delantero argentino Javier Correa ante O’Higgins.

Javier Correa presenta molestias tras el partido contra Unión La Calera y es duda.