Colo Colo sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y ya tendría a su principal objetivo definido para reforzar el mediocampo. Según información proveniente del entorno albo, la dirigencia busca sumar un volante versátil, capaz de desempeñarse en más de una función y que aporte experiencia inmediata al plantel 2026.

En ese escenario, el nombre que aparece con mayor fuerza es el de Víctor Dávila, actual jugador del América de México y futbolista de probada trayectoria internacional. Su perfil calza con lo que necesita el cuerpo técnico: dinámica, polifuncionalidad y conocimiento competitivo, cualidades que lo posicionan como prioridad absoluta en Macul.

Así lo indica el portal partidario DaleAlbo, quien fue categórico al señalar que: “Víctor Dávila toma la delantera para convertirse en el nuevo refuerzo de Colo Colo”, instalándolo como la carta número uno del Popular para lo que resta de este mercado.

Víctor Dávila suena con fuerza para recalar en el Cacique. (Foto: Getty)

La misma fuente agregó el contexto deportivo de la búsqueda alba, detallando que “el Popular se encuentra en búsqueda de un volante que pueda ser una alternativa en diversas posiciones, algo que cumple el actual futbolista del América de México”, reforzando la idea de que Dávila encaja plenamente en el perfil solicitado.

Otro punto clave revelado por el citado medio tiene relación con la voluntad del propio jugador, un factor que podría ser determinante para destrabar la operación. Según el citado medio, “el deseo del futbolista de 28 años de querer arribar al Estadio Monumental es fundamental, por lo que está haciendo todos los esfuerzos para que la negociación llegue a buen puerto”.

Incluso, desde el entorno del jugador se desliza que la motivación por vestir la camiseta alba sería tan grande que estaría dispuesto a ceder en lo económico: “No se descarta tampoco que haga un sacrificio económico para que sea jugador de Colo Colo”.

Con este escenario, todo apunta a que Víctor Dávila no solo es una opción más en carpeta, sino que derechamente la prioridad número uno para convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo, en una negociación que podría marcar uno de los movimientos más relevantes del mercado nacional.

