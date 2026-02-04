Todo parecía indicar que el delantero chileno Víctor Dávila tenía los días contados en América de México debido a los cupos de extranjeros, al punto que su nombre comenzó a sonar con fuerza como posible fichaje de Colo Colo.

Sin embargo, el atacante formado en Huachipato le ha torcido la mano a su destino a punta de goles y buenas actuaciones en los últimos partidos.

Este rendimiento, sumado a su alto salario, hizo que en el Cacique vean inviable su salida del cuadro norteamericano, por lo que Fernando Ortiz y compañía deberán conformarse hasta ahora con los delanteros que actualmente integran el plantel.

Víctor Dávila anota en la victoria ante Olimpia de Honduras

Este martes, Las Águilas disputaron el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Olimpia de Honduras, en un duelo clave para tomar ventaja en la serie y encaminarse hacia la siguiente fase del torneo.

¿El resultado? El elenco mexicano se impuso por 2 a 1 y el delantero chileno volvió a ser protagonista, marcando el primer gol de su equipo a los 45+2 con una rápida y certera definición dentro del área.

Con este tanto, Dávila anotó por segundo partido consecutivo —tras haberle marcado a Necaxa el fin de semana— y ratifica que atraviesa uno de sus mejores momentos en América.

El nuevo gol de Víctor Dávila en América: