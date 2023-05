La primera rueda el Campeonato Nacional ya comienza a finalizar y varios equipos e incluso jugadores ya comienzan a sentir lo que será el nuevo mercado de pases, que sin duda alguna estará más que recargado.



Una de las figuras de Curicó Unido, el portero Fabián Cerda conversó con AS Chile y no escondió su deseo de poder cambiar de aires para defender la portería de dos equipos grandes: Universidad Católica y Colo Colo.



“Uno siempre sueña con jugar en equipos grandes. Hace un tiempo dije que me gustaría jugar en Católica y Colo Colo, y la verdad es que sería lindo”, partió señalando Cerda.



Siguiendo en la línea de aquel sueño, el golero de 34 años dejó en claro que trabaja al máximo para poder aspirar a los máximos desafíos y que mientras esté en Curicó, defenderá al club a muerte.

Fabián Cerda es el portero titular de Curicó Unido | Foto: Photosport



“Uno trabaja, entrena y se sacrifica. Me pelo los codos atajando para que en un momento se den esas oportunidades y aprovecharlas. Ahora estoy en Curicó y siempre me voy a jugar la vida cuando me toque defender los colores”, señaló en AS.



Finalmente, Cerda tuvo palabras para lo que fue el reciente triunfo de Curicó ante Colo Colo, el cual valoró de gran manera por la complicada posición que tienen en la tabla general, en la que esperan en el segundo semestre poder cambiar la imagen.



“Esta victoria tiene un gusto especial por el momento que estamos viviendo, por cómo terminó esta primera rueda. No es grato estar peleando en la parte baja. Es una presión a diario y la verdad es que esto nos ayuda un poco a volver a respirar”, cerró.