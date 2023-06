Arturo Vidal expresó que estará en Flamengo hasta diciembre de 2023. Es decir, hasta la finalización de su contrato. En paralelo, su madre, Jacqueline Pardo mostró su deseo de verlo en Colo Colo el próximo año.

Hugo González, formador del King en sus primeros pasos en el estadio Monumental, se refirió a la situación. “Todo el pueblo colocolino me imagino que querrá que vuelva a vestir la camiseta de Colo Colo ahora que está en plenas condiciones”, expresa en diálogo con Bolavip Chile.

El ex futbolista del Cacique asegura que el tema pasa por la voluntad del ex Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. “Va a depender de lo que quiera Arturo, las puertas van a estar abiertas, no es que estén cerradas ¿Quién no va a querer en su equipo a Arturo Vidal? Sobre todo aquí en Chile”.

Además se muestra convencido en que la jerarquía del King está sobre cualquier postura. “Prevalece lo futbolístico, sería un plus extra para Colo Colo y me imagino que para cualquier equipo de Sudamérica es un plus extra para el marketing, para lo que sea. Futbolísticamente no hay dudas de que va a rendir”.

Arturo Vidal mantiene contrato con Flamengo hasta diciembre de este año (Foto: Photosport)

González quiere ver pronto al mediocampista con la camiseta alba. “Espero que se dé lo antes posible, para que Arturo llegue y pueda seguir demostrando las capacidades espectaculares que tiene”.

Por ahora la mente de Arturo Vidal está enfocada en el partido de la Selección Chilena ante República Dominicana de este viernes a las 20:30 en el estadio Sausalito de Viña del Mar.