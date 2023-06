Alejandro Hisis analizó la opción de Bruno Barticciotto en Colo Colo. El Chino destacó el rendimiento que ha mostrado el jugador en Palestino. “El chico ha hecho buenas campañas, ha tenido buen rendimiento, sería un aporte”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

En ese aspecto no ve grandes cosas en común en lo futbolístico con el padre. “No veo mucha similitud. Marcelo es más alto, tiene una sancada más larga, Bruno se me hace que es más potente, como Diego Rubio, por ahí más o menos lo compararía”.

“Marcelo era puntero, pero después empezó a cambiar y a aparecer por más sectores. Así que no creo que haya mucha comparación”, complementó el exfutbolista de Colo Colo en las temporadas 1981-1985 y 1992.

El Chino se refirió a la posición de Bruno Barti. “Él no es centrodelantero. Es delantero, que puede jugar por derecha, izquierda, en dado momento puede hacerlo de 9, pero pienso que rinde viniendo un poco más de atrás, por fuera, enganchándose. La otra vez hizo un golazo, se pasó a todos”.

Bruno Barticciotto está en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Hisis no comprende la salida a préstamo de Cristián Zavala a Curicó Unido. “Yo no entiendo, dejaron ir a este chico Zavala. No tuvo muchas oportunidades, pero cuando jugó lo había hecho bien, hizo goles, te asistía. Ni hablar lo que hizo en Melipilla”.

Para cerrar realizó una reflexión sobre el eventual paso que podría dar Barticciotto. “Cualquier equipo no es Colo Colo, ha rendido en Palestino y hay que verlo con la camiseta de Colo Colo”.