Franco Garrido Caszely, nieto del “Rey del Metro Cuadrado”, sigue rompiéndola en la Sub-16 de Colo Colo. Tras marcarle un doblete a Huachipato, esta vez, la joven promesa se matriculó con otro tanto a Universidad Católica.

Tras aquel duelo ante los “Acereros”, fue el propio “Chino” quien aconsejó a su nieto: “El consejo base que doy para un delantero es: cuerpo caliente, mente fría. Eso es lo básico dentro del área. No solamente para mi nieto, sino para el que me pregunte, al que me invite a dar algún consejo, yo siempre lo hago”.

Las comparaciones con su abuelo no se han hecho esperar, sin embargo, Hugo González, formador de jugadores en Colo Colo, puso la pelota al piso y llamó a la calma por el joven atacante.

En conversación con BOLAVIP, González confesó: “Es un chico que está como todos los demás en un momento de aprendizaje, de jugar, de evolucionar. Nadie sabe que pasará mañana, porque algunos chicos se van quedando”.

Carlos Caszely aconseja a su nieto durante partido de Colo Colo

¿Es Franco Garrido el nuevo Carlos Caszely de Colo Colo?

Si bien tanto nieto como abuelo son delanteros y goleadores, el formador del “Cacique” reveló: “El plus extra de él es que su juego lo basa en la entrega, hace goles. Está en eso. Ha estado aprovechando y esperemos siga evolucionando a medida de sus capacidades”.

Sin embargo, a la hora de compararlos, aseguró: “Son totalmente diferentes. Cada uno tiene sus cosas. A los 16 o 17 Carlos ya estaba en primera. Entonces, Franco tiene que seguir creciendo e ir desarrollándose, ojala el día de mañana tenga la opción de jugar”.

Para cerrar, recalcó que: “No podemos compararlos. Si lo hacemos perjudicamos a Franco. Él se tiene que desarrollar con sus capacidades, no con las del abuelo. No podemos pedirle que haga cosas de él”.