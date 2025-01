Colo Colo tiene como un objetivo reforzar el arco luego que Brayan Cortés tomara la decisión de partir del club. El Cacique avanza para la contratación de Keylor Navas, exgolero del Real Madrid y el Paris Saint Germain.

Si bien Gabriel Mendoza valora un eventual fichaje del arquero costarricense de 37 años, no se vuelve loco tampoco, ya que cree que había otra alternativa mejor. “Eso mientras no esté firmado… sería muy bueno, pero sigo pensando que había sacar del retiro y no haber especulado tanto con Claudio Bravo”, dijo en conversación con BOLAVIP.

El Coca se refiere a la decisión que tomó el bicampeón de América con la Selección Chilena de no tomar la oferta del Popular: “Es que eso después tantas cosas, porque si hubiera sido de un principio ‘queremos a Claudio Bravo, queremos a Claudio Bravo’, es otra cosa, pero Claudio Bravo fue como la tercera opción, ante eso uno tampoco tiene mucho entusiasmo”.

Mendoza reitera que prefería al ex capitán de la Roja: “Es buena contratación, no me vuelvo loco, porque con la llegada de Claudio Bravo hubiera sido ya otra cosa”.

Keylor Navas se acerca a Colo Colo. (Foto: Getty)

Gabriel Mendoza lamenta el presente de Brayan Cortés

El campeón de la Copa Libertadores 1991 piensa que Brayan Cortés debió tener más paciencia en este mercado: “Muy complicado, yo creo que cuando tú te vas y no tienes nada seguro, es mejor esperar hasta el último”.

“Un Brayan capitán, un hombre querido, referente del camarín. Además en la Selección Chilena. Si no hubiera tenido nada seguro para irse, es mejor que se hubiera quedado en Colo Colo. Imagínate ahora no tiene nada, no tiene club”, agregó Mendoza.

El Coca lamenta la situación del guardameta iquiqueño: “Es lamentable, porque ha madurado, ha crecido futbolísticamente, que lata que esté pasando una situación tan complicada, a esta altura sin tener equipo”