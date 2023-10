Dentro de lo que fue la clasificación de Colo Colo a la final de Copa Chile tras imponerse ante Cobreloa, sin duda que una de las acciones que se robó las miradas de este partido fue la polémica que protagonizó Maximiliano Falcón.

Antes de finalizar la primera mitad, el ‘Peluca’ fue captado por las cámaras de las transmisión oficial, en la que insultó con palabras de grueso calibre al asistente, algo que fue sancionado con tarjeta amarilla al defensor uruguayo.

Sobre este suceso, el periodista Francisco Eguiluz se tomó su espacio dentro del programa ‘Todo es Cancha’ en Youtube para desmenuzar lo que fue esta acción, en la que partió contextualizando la anterior polémica en la que se vio involucrado Colo Colo en partido ante la UC por el Campeonato Nacional.

“Han pasado cosas raras con Colo Colo en las últimas semanas, el ‘Torta’ Opazo debió haber sido expulsado con la Católica, el Monumental debió haber sido suspendido y dijeron que no lo estará”, partió señalando Eguiluz.

Falcón en el ojo del huracán por la polémica en el duelo con Cobreloa | Foto: Guillermo Salazar

Sosteniendo su linea, el comunicador no se guardó nada y indicó que si aquella misma acción que cometió el jugador de Colo Colo lo realizaba el jugador rival u de otro equipo, la vara para sancionar hubiera sido distinta.

“Hoy día (ayer) pasa lo de Falcón, Falcón con una camiseta naranja o de otro color lo expulsan y por más de una fecha y acá no pasó nada”, explicó.

Finalmente, Eguiluz remarcó que no le extraña para nada los distintos parámetros de cobros que tienen los árbitros ante los tres equipos más grandes del país, en donde pone la lupa principalmente en Colo Colo por sus últimos hechos, por los cuales cree que se han visto beneficiados.

“No me sorprende nada del fútbol chileno, de los arbitrajes del fútbol chileno cuando está metido Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile, no me sorprende nada, nada me extraña. En este caso se da la comillas, casualidad, de que son tres seguidas para Colo Colo”, cerró.

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.