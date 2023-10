Colo Colo logró conseguir avanzar a la final de la Copa Chile tras imponerse ante Cobreloa, quedando a un paso de lo que es uno de los grandes objetivos que tiene el equipo para este 2023, en la que buscan campeonar.

Tras lo que fue este compromiso, un histórico del ‘Cacique’ como lo es Fernando Astengo conversó en exclusiva con Bolavip Chile y comentó lo que fue la dura llave con los ‘Loínos’, en la que destacó el nivel de ambos equipos.

“Hizo un buen partido, acá en el Monumental se hace muy fuerte y generalmente te pasa a llevar. Si bien Colo Colo no jugó como juega normalmente en el torneo porque le faltó mucha velocidad por las bandas, por eso tuvo que poner a Opazo para romper con la línea del offside”, comenzo indicando Astengo.

Para el ‘León’ dentro de lo que fue el desarrollo del partido, notó un antes y un después con el equipo tras el ingreso de Leonardo Gil, a quien considera un jugador de vital importancia para el equipo de Gustavo Quinteros.

Para el histórico ‘Albo’, Gil es la gran figura del equipo | Foto: Guillermo Salazar

“Gil para mí es un jugador que si no está en la cancha, Colo Colo pierde mucho fútbol. Los cambios fueron acertados, en un partido donde Cobreloa hizo una buena labor, no hizo un partido timorato y no se vino a meter atrás, trato de jugar y le faltó un cachito para que Escalante pusiera el 1-0. Colo Colo no la pasó para nada bien”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Astengo comentó lo que fue la nota negra de la jornada para los ‘Albos’, la cuál fue la expulsión de Alan Saldivia tras una fuerte e insólita infracción a un jugador de Cobreloa, en la que el histórico de Colo Colo lo cuestionó firmemente por su acción.

“Tienen eso de futbolista uruguayo, que de repente te quieren pasar a llevar a pechazo, a empujones, a magnificar o tirar patadas que no corresponden, el partido se estaba llevando con calma, esa patada es de barrio, ellos se quieren imponer a los golpes y empujones, conversan mucho con los árbitros y así se friccionan los partidos”, cerró.

¿Cuándo jugará Colo Colo en la final de la Copa Chile?

Colo Colo estará disputando la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 20 de diciembre en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.