Colo Colo se mueve en el Mercado de Fichajes con la idea de conseguir jugadores que le den un salto de calidad al plantel que este año está absolutamente obligado a quedarse con todo lo que dispute en el medio local.

En los últimos días, sonó con fuerza el nombre de Luciano Vietto, ahora ex jugador de Racing Club de Avellaneda quien quedó libre y según varios trascendidos habría sido ofrecido en las oficinas del Estadio Monumental.

Vietto no llegará a Colo Colo. | Foto: Photosport

Más allá del rumor, lo cierto es que Luciano Vietto pareciera no estar ni ahí según informó el periodista Nacho Castellano en su cuenta oficial de X: “El ex delantero de Racing Club tiene dos ofertas sobre la mesa: Estudiantes de La Plata y el Sporting de Lisboa”, dijo.

“Como contaba anoche, pese al sondeo de Talleres, la idea del futbolista es regresar a Europa y sabe que en Portugal dejó una gran imagen”, complementó sobre el jugador de 32 años que el año pasado enfrentó a Colo Colo en dos oportunidades.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Luciano Vietto ni se inmutó al rumor de mercado que lo vinculaba con Colo Colo y está más pendiente de volver al fútbol europeo en el tramo final de su carrera como futbolista.

En síntesis

El delantero Luciano Vietto quedó libre tras finalizar su vínculo con Racing Club de Avellaneda.

El jugador de 32 años prioriza regresar al fútbol europeo, específicamente al Sporting de Lisboa.