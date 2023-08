Carlos Palacios regresó al fútbol chileno para asumir el desafío en Colo Colo en esta temporada. El futbolista llegó con la misión de recuperar su mejor nivel y, si bien le costó en el primer semestre, está mostrando su importancia en esta parte del año con la camiseta del Cacique.

Su renovación parece un tema complicado para el cuadro albo. En primera instancia, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, anunció que existe una opción de compra por el 20 por ciento del pase de la Joya por 500 mil dólares, una situación que llenó de ilusión a los hinchas que están conformes con su rendimiento. De hecho, aquella compra se interpretó como una extensión de la cesión para el próximo año, situación que no es así.

Según informó Daniel Arrieta en TNT Sports, Carlos Palacios al cumplir 20 partidos jugados con Colo Colo se abrió la opción para la compra del 20 por ciento del pase en medio millón de dólares.

No obstante, el periodista detalló que es tema contractual adquirir aquella porción del pase. “A mi me dicen que es una obligación, no es una decisión que toma Colo Colo. Es una obligación que está en el contrato, que si ya llegó Carlos Palacios a los 20 partidos, Colo Colo está obligado a comprar el 20% del pase por 500 mil dólares al Vasco da Gama”, reportó en el programa Pelota Parada.

Carlos Palacios brilla en el segundo semestre de Colo Colo (Foto: Photosport)

La continuidad de Carlos Palacios por ahora no estaría asegurada, pues Colo Colo tendrá que negociar con Vasco da Gama la compra del 80 por ciento restante del pase, otro porcentaje o bien la extensión del préstamo.

“Por el momento, Colo Colo si quiere quedarse con Carlos Palacios para el próximo año hay una opción de compra. Esta opción de compra ya sería por el 80 por ciento del pase. Vasco da Gama desembolsó cerca de 1,8 millones de dólares cuando lo compra al Inter de Porto Alegre. Según lo que tenemos entendido Vasco da Gama querría una cifra similar, por lo menos más de un millón y medio. Pero creo que pueden haber negociaciones -esto también es gestión- para extender el vínculo de Carlos Palacios”, expresó Daniel Arrieta.

Un tema que podría motivar a una inversión por parte de los albos radica en la conformidad con nivel de la Joya, sumado al deseo del futbolista por permanecer en el estadio Monumental.