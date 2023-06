Temporada tras temporada, los hinchas de Colo Colo se preguntan: ¿Cuándo se dará el retorno de Arturo Vidal Al Cacique?. Lo cierto es que todo parece indicar que el “King” está lejos de continuar su carrera en el Flamengo de Brasil, por lo que los fanáticos albos se ilusionan con un regreso del experimentado volante.

Y es que Vidal no es titular indiscutido en el equipo dirigido por Jorge Luis Sampaoli, lo que no lo tendría para nada contento. “Tengo contrato hasta diciembre, pero claramente no seguiré en Brasil después de eso“, señaló en su arribo a nuestro país.

La última vez de Vidal en el Monumental fue en la despedida de Esteban Paredes | FOTO: Photosport

Si hay alguien que es hincha acérrimo del conjunto Popular es Gabriel “Coca” Mendoza, campeón de la Copa Libertadores de 1991, quien en conversación con Redgol aleonó al bicampeón de América con la Roja a retornar al club de sus amores.

“Yo hace rato que lo vengo diciendo, desde que empezaron los problemas de Vidal en el Flamengo. Depende de Arturo también, él tiene que decidirse por venir a Colo Colo. Tiene que llegar en el momento justo y preciso para que agarre el camarín”, afirmó.

“Yo escuché una entrevista donde le preguntaron por Colo Colo y Arturo Vidal dijo que todavía no. Entonces yo creo que ahora es el momento preciso, porque él además va a llegar con toda la jineta y todo el peso al camarín y además a ser un aporte importante para el equipo”, agregó.

Finalmente, Mendoza dejó en claro que “eso lo tiene que decidir él. Para mí no depende de los dirigentes, solo de él, y él llegando al club va a tomar la jineta que corresponde, porque llega a su casa“.