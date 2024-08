Colo Colo hizo uno de sus partidos más bajos en el último tiempo ante Universidad de Chile y no pudo lograr los tres puntos, quedando a 4 unidades del puntero, pero con la salvedad que tiene un compromiso pendiente ante Huachipato.

Lo exhibido por Jorge Almirón y sus dirigidos no llenó para nada el paladar de Gabriel ‘Coca’ Mendoza, histórico campeón de Copa Libertadores quien en Círculo Central lapidó al estratega de los albos.

“Yo creo que Almirón no es del corte para Colo Colo. No sé por qué miran al extranjero y no lo que ha hecho Miguel Ramírez hace muchos años en sus equipos. Él conoce muy bien lo que es la interna de Colo Colo”, dijo proponiendo un nuevo DT para el Cacique.

Coca Mendoza propone a Ramírez como nuevo DT albo. | Foto: Photosport

En esa línea, Mendoza plantea: “¿Por qué no le dan la posibilidad de tomar al equipo, trabajar tranquilo y hacer cosas tan importantes como lo ha hecho en clubes chicos con planteles cortos? Imagínate lo que podría hacer Miguel en Colo Colo con este tipo de jugadores y plantel que tiene”, sumó.

“Creo que Almirón ha quedado al debe en lo que ha hecho en Colo Colo. Busca mucho resultado, es muy tímido para algunas cosas. A lo mejor nos puede tapar la boca llegando lejos en Copa Libertadores, pero el nivel de juego que muestra no es el que nos gusta a los colocolinos”, remató.

Lo cierto es que Jorge Almirón tiene al Cacique con vida en Copa Chile, Copa Libertadores de América y, si gana su partido pendiente ante Huachipato, podría quedar a una unidad de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024.

Los albos tendrán una dura semana donde mañana enfrentarán a Junior de Barranquilla por los octavos de final de Copa Libertadores de América y el viernes tendrán que saltar nuevamente a la cancha para recibir a Coquimbo Unido.