Colo Colo tuvo un traspié en el ámbito local. Los Albos cayeron por 1-0 con un equipo completamente alternativo ante O’Higgins en Rancagua. Opiniones divididas se han generado en torno a la decisión de Jorge Almirón de cambiar a todo el elenco para el compromiso que se disputó en el estadio El Teniente.

Gabriel Mendoza considera que el estratega argentino de 52 años no erró en su decisión. “Almirón no se equivocó. Es la posibilidad que se le da a los jugadores que no van a tener vigencia en el plano internacional para poder ganarse un puesto”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

El histórico del Cacique aseguró que los futbolistas no aprovecharon la chance: “Devolvieron la camiseta total. Por ejemplo, Zavala la aprovechó, vivió un año muy penoso en Curicó, descendió. Se le dio la posibilidad nuevamente en Colo Colo y la aprovechó. Está mostrando que maduró un año fuera”.

“En cambio, estos que estaban en el equipo B es para demostrar de que si tienen posibilidades o que si los tenga en consideración Almirón al minuto de querer contar con ellos, creo que desaprovecharon la oportunidad, porque además O’Higgins es un rival difícil, una plaza difícil ahí en Rancagua, donde siempre O’Higgins se caracterizó por ganarle a Colo Colo, al igual que Cobreloa en Calama”, añadió.

Mendoza fue categórico. “A los jugadores que le dieron la posibilidad de poder mostrar y que los tenga considerados Almirón, creo que se la farrearon”, dijo el Coca.

Colo Colo no pudo ante O’Higgins en Rancagua. (Foto: Photosport)

¿Quién transmite el partido de Colo Colo ante Godoy Cruz por la Copa Libertadores?

El encuentro entre los Albos y el Tomba será emitido por ESPN Premium y Chilevisión. Además, se podrá ver por las plataformas de streaming: Pluto TV y Star+.