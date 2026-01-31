El “Cacique” mostró su peor cara defensiva desde el pitazo inicial. Antes de los 30 minutos, el cuadro “tomatero” ya había sentenciado el encuentro aprovechando errores infantiles en la retaguardia alba con gran actuación de Jean Meneses.

Pese a los intentos aislados de Leandro Hernández y Francisco Marchant, la ofensiva alba lució inoperante. Solo a los 82’, Maximiliano Romero logró el descuento tras una asistencia de Claudio Aquino, maquillando un resultado que profundiza las dudas sobre la gestión de Ortiz.

El “Coca” Mendoza no se guarda nada

Tras el pitazo final, el ídolo albo Gabriel “Coca” Mendoza conversó con BOLAVIP y mostró su total indignación por el nivel del equipo, asegurando que no ve un camino de mejora bajo el esquema actual.

“No hay ninguna posibilidad, el equipo jugó un desastre. No se ve nada. Con este fútbol no tenemos ninguna opción porque además no se llega al arco”, sentenció Mendoza con evidente molestia.

El histórico lateral derecho fue más allá y apuntó a la continuidad del proceso: “Aquí siempre se tiene que cortar por lo más delgado. Se le dio la pretemporada pensando que podía mostrar algo diferente y perdimos ante nuestra nueva ‘bestia negra’ que es Limache. Lamentablemente, no se ve solución“.

Gabriel Mendoza no quiere saber nada del Tano Ortiz

Con la presión al máximo y el Superclásico en el horizonte cercano, el panorama en Macul es crítico. El equipo no solo pierde puntos, sino que parece haber perdido la identidad que Mendoza tanto extraña.

¿El Superclásico marcará el futuro de Ortiz en Colo Colo? El Coca cree que “ya viene del año pasado lo mismo, cuando yo te lo dije, cuando se inicia todo mal, nunca las cosas funcionan, entonces creo que lamentablemente con este fútbol no tenemos ninguna posibilidad porque además no llega al arco, no se ve nada”.