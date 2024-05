Colo Colo no fue efectivo en la delantera y terminó cayendo por 0 a 1 ante Fluminense en el Estadio Monumental, en un partido válido por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Uno de las grande figuras del plantel del vigente campeón del certamen continental es el ariete Germán Cano, quien en su momento fue vinculado con el Cacique.

¿Cuando? Y es que en el año 2020, los directivos de Blanco y Negro querían armarse de buena manera para afrontar la Libertadores y fue ahí que tenían en carpeta a Nicolás Blandi y el propio Cano, pero se terminaron decantando por el ex San Lorenzo de Almagro.

Cano disputando un balón con los jugadores del Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

GERMÁN CANO HABLA EN ZONA MIXTA DE COLO COLO Y DE SANTIAGO DE CHILE

A raíz de esta situación, los medios de comunicación nacionales aprovecharon de consultarle al atacante argentino sobre dichos acertamientos, a lo que Cano no titubeó a la hora de responder.

“Yo no sé eso, habría que preguntarle a mi representante. A mí no me llegó nada, conmigo nunca conversaron. No puedo hablar de eso porque no sucedió”, señaló en zona mixta.

Sin embargo, el goleador del “Flu” quedó maravillado con las montañas que rodean a nuestro país. “Sé toda la historia que tiene Colo Colo, es un equipo muy grande. Santiago de Chile es muy lindo, tuve la oportunidad de estar en el hotel y chocarme de frente con la montaña. Me atrae muchísimo”, cerró.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO EN COPA LIBERTADORES?

Este miércoles 15 de mayo a las 20:00 horas, Colo Colo visitará a Alianza Lima en su quinto partido en el Grupo A de la Copa Libertadores de América.