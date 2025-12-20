Colo Colo sigue explorando alternativas para reforzar la portería ante la inminente salida de Brayan Cortés, y uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza en las últimas horas es el de Esteban Andrada. El arquero argentino, con un amplio recorrido internacional y pasado en Boca Juniors, es la carta que Fernando Ortiz quiere para custodiar el arco albo en la temporada 2026.

Según información revelada por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, fue el propio “Tano” quien solicitó expresamente la llegada del portero de 34 años. La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla, considerando que Andrada pertenece a Monterrey de México y actualmente se encuentra cedido en el Real Zaragoza, clubes que manejan cifras completamente fuera del alcance económico del fútbol chileno.

Esteban Andrada tendía el deseo de llegar a Colo Colo. El único problema será negociar con el club dueño de su carta. (Foto: Photosport)

Pese a ese escenario adverso, Colo Colo recibió una señal que podría inclinar la balanza: de acuerdo a información a la que accedió DaleAlbo, el propio Esteban Andrada manifestó su deseo de dejar Europa y transformarse en el nuevo arquero del ‘Cacique‘. Esa postura abre una ventana importante para negociar, aunque la complejidad del caso sigue siendo alta.

Fernando Ortiz ha sido clave en esta inclinación del finalista de Copa Libertadores con Lanús y el ‘Xeneize’. El entrenador ha mantenido una comunicación constante con el exarquero de Boca, explicándole en detalle el proyecto deportivo del club, las instalaciones del Monumental y los objetivos trazados para la próxima temporada. Un trabajo silencioso pero decisivo que logró convencer al guardameta de ver con buenos ojos su llegada a Chile.

La difícil misión para contratar a Esteban Andrada

Sin embargo, el hecho de que Andrada tenga contrato vigente con Monterrey hasta mediados de 2027 dificulta el panorama. El cuadro mexicano no tendría intención de desprenderse fácilmente de un jugador con vínculo tan extenso, lo que obligaría a Colo Colo a buscar fórmulas alternativas para acercarse a un acuerdo.

A ello se suma que la dirigencia alba no cuenta con un presupuesto abultado para esta ventana de fichajes, lo que condiciona aún más la negociación. Real Zaragoza tampoco vería con buenos ojos cortar anticipadamente el préstamo del argentino, lo que añade otra capa de dificultad al escenario.

De todas formas, el interés del jugador y la insistencia del ‘Tano’ mantienen viva la opción. Si el Popular logra avanzar en las conversaciones con los ‘Rayados’ y encontrar una fórmula económicamente viable, Esteban Andrada podría transformarse en el gran refuerzo del arco albo para 2026. Todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones en las próximas semanas.

DATOS CLAVE

