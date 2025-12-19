Colo Colo vivió una jornada movida en el Estadio Monumental luego de que, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, se oficializara el fichaje de Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo para la temporada 2026. El ex jugador de Independiente del Valle llega para ocupar la banda derecha tras las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo, una zona considerada prioritaria por la dirigencia.

Con la incorporación del lateral ya resuelta, en Macul ahora se concentran en las otras necesidades urgentes del plantel: sumar un defensa central y un centrodelantero. Aunque el arco no figuraba inicialmente dentro de las posiciones a reforzar, el panorama cambió radicalmente con la inminente partida de Brayan Cortés al Puebla de México, situación que podría obligar al cuerpo técnico a buscar un nuevo portero que compita con Fernando De Paul.

Esteban Andrada, exarquero de Boca Juniors y Lanús es la nueva obsesión de Fernando Ortiz para el pórtico de Colo Colo (Foto: Photosport)

En ese contexto, el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN reveló que Fernando Ortiz ya comunicó a Daniel Morón cuál es su candidato para custodiar el arco albo: Esteban Andrada. El portero argentino de 34 años es un viejo conocido del ‘Tano’, pues coincidieron en su paso por Monterrey. Actualmente, el jugador se encuentra a préstamo en el Real Zaragoza de la Segunda División de España.

La trayectoria de Andrada avala su candidatura. Fue protagonista en el recordado Lanús de Jorge Almirón que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017, y posteriormente brilló en Boca Juniors, donde disputó la histórica final de 2018 ante River Plate en Madrid. Más tarde, en Monterrey, fue titular en el Mundial de Clubes, donde los Rayados alcanzaron los octavos de final.

Colo Colo y su gran tarea para el arco en 2026

Sin embargo, su llegada a Colo Colo no es sencilla. La dirigencia debe resolver varios asuntos antes de avanzar con una negociación formal. Uno de ellos es definir el futuro del joven arquero Eduardo Villanueva, quien podría salir a préstamo en busca de continuidad.

La situación de Brayan Cortés también pesa en la ecuación. Si el portero parte definitivamente al fútbol mexicano, la urgencia por fichar un reemplazo será absoluta; de lo contrario, la llegada de un portero experimentado como Andrada podría quedar supeditada al escenario contractual del iquiqueño.

Además, Colo Colo tiene sobre la mesa otras alternativas, como Jaime Vargas, actual arquero de Deportes Recoleta que ha sonado con fuerza en las últimas semanas y que convence a parte del cuerpo técnico por su proyección. Con todos estos factores en juego, la búsqueda del nuevo guardián del arco albo será uno de los movimientos más complejos del mercado de fichajes.

DATOS CLAVE

