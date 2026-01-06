Colo Colo sigue pensando en lo que es esta temporada 2026, en el que los ‘Albos’ se preparan con todo para llegar de la mejor forma a lo que será el inicio del torneo nacional.

Para esto, en el ‘Popular’ trabajan en lo que es el mercado de pases, en donde Colo Colo espera poder sumar nuevos refuerzos para poder nutrir su plantel de cara a los próximos desafíos.

En las últimas horas, Colo Colo y Fernando Ortiz podrían recibir un nuevo golpazo dentro del mercado, en la que en uno de sus puestos que tiene como prioridad poder reforzar, perdería a uno de sus anhelos.

Se trata del defensor argentino, Oscar Salomón, quien apuntaba a ser la gran prioridad para reforzar la defensa de Colo Colo en el 2026, pero debido a lentitud de las negociaciones, los ‘Albos’ podrían decirle adiós a esta oportunidad.

Salomón es el anhelo de Colo Colo | Foto: Getty Images

Newells’ Old Boys se mete en la pelea

Hace unos instantes, el periodista Gonzalo Calvigioni reveló en su cuenta de ‘X‘ de que Newell’s Old Boys se metió de lleno en la lucha por el fichaje del defensor, quien ya fue dirigido por la dupla técnica del conjunto de la ‘Lepra’ en su paso por Platense.

“Atentos. Newell’s hizo una oferta de compra a Boca Juniors por el 50% de Oscar Salomón. La dupla (Orsi-Gómez) lo quiere si o sí”, informó.

Ante esta situación, se espera que las próximas horas puedan ser cruciales para definir el futuro del defensor argentino, quien hoy parece tener una gran posibilidad de poder seguir en el fútbol argentino.

Por otra parte, Colo Colo le diría adiós a un nuevo anhelo de mercado que tenía Fernando Ortiz para este 2026 y en la reunión de directorio del día miércoles, deberán buscar nuevas opciones.

En Síntesis