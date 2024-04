Gonzalo Fierro se la juega al elegir la gran figura de Colo Colo ante Cerro Porteño: "No era fácil lo que hizo"

Colo Colo obtuvo sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores de América tras derrotar por 1 a 0 de manera agónica a Cerro Porteño en el Estadio Monumental.

Los hinchas que repletaron el recinto deportivo de Pedrero tuvieron que esperar hasta el minuto 93 para poder celebrar eufóricamente el gol del delantero Lucas Cepeda, quien había ingresado minutos antes al terreno de juego.

Lo cierto es que tras este positivo resultado, el Cacique alcanzó el liderato del Grupo A luego del empate 1-1 entre Alianza Lima y Fluminense en Perú.

GONZALO FIERRO ANALIZA LA VICTORIA DE COLO COLO ANTE CERRO PORTEÑO

En conversación con BOLAVIP CHILE, Gonzalo Fierro, ídolo del Popular, detalló con pinzas todo lo que aconteció entre los Albos y el Ciclón de Barrio Obrero.

“Colo Colo jugó anoche un partido inteligente y no vistoso, pero lo importante era ganar”, comenzó diciendo el Joven Pistolero.

Agregando que “no hubo jugadores que sobresalieron porque ayer se enfrentaban a un equipo paraguayo complicado que con el empate estaban a gusto, pero si tengo que elegir la figura me quedo con Lucas Cepeda por el gol que hace al último minuto. No era fácil hacer lo que hizo, no era fácil también porque el ángulo estaba bien cubierto y le pegó muy bien rasante”.

Cepeda fue el héroe de Colo Colo en la Libertadores | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

GONZALO FIERRO ALZA LA VOZ SOBRE EL FUTURO DE COLO COLO

Ahora, el equipo de Jorge Almirón deberá enfocarse en el duelo ante Ñublense y luego viajar a Brasil para visitar a Fluminense, por lo que Fierro ve semanas complicadas para el plantel albo.

“Estas son unas semanas difíciles por lo que viene en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Ahora enfrenta a Ñublense que es un equipo que no lo viene pasando bien pero que es difícil y después viajar a Brasil para enfrentar al vigente campeón”