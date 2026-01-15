Colo Colo hoy tendrá su primer gran apretón dentro de su pretemporada pensando en el 2026,, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz se enfrentarán ante Olimpia de Paraguay, compromiso válido por la Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay.

Para este partido, el DT de ‘Cacique’ prepara una gran sorpresa en su formación con la titularidad de Arturo Vidal, quien no sería parte de la zona medular de Colo Colo, sino que formaría en la zaga y como último hombre.

Ante este experimento de Ortiz, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports para comentar aquello, en la que no está muy de acuerdo con esta prueba que hará el DT de Colo Colo con Arturo Vidal.

“A mí me hace un poco de ruido, no me convence el rol de Arturo Vidal como último hombre, me hace mucho más sentido que pueda jugar de mediocampista de central, que ser el último hombre del equipo”, parte señalando Fouillioux.

Vidal y su nuevo puesto en Colo Colo ante Olimpia | Foto: Photosport

Siguiendo en esa línea, el comunicador agrega: “las características de Arturo Vidal son de un jugador que tiene muy impregnado de ir con la pelota, muy poco rol posicional, ha perdido el ida y vuelta, pero no sé, sus virtudes están en otra zona de la cancha”.

Finalmente, Fouillioux indica que Arturo Vidal dentro de sus grandes condiciones futbolísticas puede cumplir un rol en la zona defensiva, pero que cree que no estará muy cómodo a lo que hace habitualmente.

“Puede ser, es un jugador de otro nivel y puede jugar seguramente de último hombre, yo no sé, lo veo en otra posición”, cerró.

