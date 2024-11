Colo Colo le dio un ultimátum a Brayan Cortés en la negociación de la renovación de contrato. El Cacique esperará una respuesta del arquero iquiqueño hasta este sábado 30 de noviembre, de lo contrario, comenzará a negociar con otros futbolistas. Claudio Bravo y Matías Dituro aparecen como opciones en el Popular.

Gonzalo Jara entregó su opinión. “Si viniera Dituro no creo que venga por un año, vendría por mucho más. Si saliera Claudio del retiro sería solo por el año, jugar copa, pero no sé, yo personalmente no lo haría”, dijo en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

“La historia de Claudio es muy grande. Su forma en la cual se retiró de la selección. Se me hacía extraño, uno dice ¿Dónde puede volver? Es a Colo Colo, no sé si a otro lugar”, agregó el histórico exjugador de La Roja.

En el caso de Claudio Bravo considera que retornaría en un buen presente futbolístico del club: “Sería un muy buen momento, por el momento futbolístico Colo Colo. Tiene un equipo armado y muy probado”.

Gonzalo Jara pone a Matías Dituro sobre Brayan Cortés en el juego de pies

El bicampeón de América hace una comparación: “Para mí, por ejemplo, Dituro juega mucho mejor con los pies que Cortés, le puede dar muchas más variantes a Colo Colo”.

Jara piensa que obviamente Claudio Bravo está en una esfera superior, pero también destaca al actual arquero del Elche. “Claudio es un superclase, jugó en los mejores clubes donde se juega con los pies. Pero Dituro desde ese lugar le aportaría muchísimo a Colo colo después de la salida de Brayan si se llega a dar”.