Arturo Vidal regresó esta temporada a Colo Colo y, en su llegada, prometió a viva voz que iba a ‘comerse’ el fútbol chileno junto a los albos, algo que ha sucedido de manera parcial y que ayer tuvo su gran revés.

El Cacique no se pudo hacer fuerte de local ante Universidad de Chile y cayó en el Superclásico del fútbol chileno. Este hecho marca el fin de una racha de casi 23 años sin perder con los azules en Macul y otra de casi 11 años sin caer ante la U en cualquier recinto del país.

El King no hizo un buen partido y no se le vio con la movilidad de otros años, algo que fue duramente cuestionado por los hinchas albos quienes con desesperación veían cómo el ex jugador del Bayern Múnich no lograba marcar diferencias.

El King no hizo un buen partido ante Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Uno que lo mandó al frente sin asco fue Gonzalo Jara, ex compañero del King en Colo Colo y la Selección Chilena: “Conociendo a Arturo, se le vio muy bajo. Pero también creo que él es responsable, se tiene que hacer responsable del mal partido que hizo”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Para ‘Jarita’, la condición física de Arturo Vidal no es excusa si jugó todo el partido con el equipo de Jorge Almirón, diciendo que “Si jugó, es porque estaba bien seguramente, pero uno lo ve y no es el mismo Arturo, no es el que contagia”, aportó.

En el cierre, Jara le da mérito a lo hecho por Universidad de Chile y el plan que tuvieron para anular al laureado canterano albo: “Arturo recibiendo de espaldas todo el tiempo, nunca cómodo. Es mérito de la U también”, remató.

Colo Colo tiene una revancha a la vuelta de la esquina

Arturo Vidal y compañía tienen este miércoles la oportunidad de lavar heridas y avanzar a la fase de grupos de Copa Libertadores de América si logran superar al discreto Sportivo Trinidense de Paraguay por la Fase 3 del máximo torneo continental.